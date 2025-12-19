Ranking UEFA quinquennale per nazioni: Italia seconda, i 4 posti Champions sono al sicuro
Questo è il ranking quinquennale per nazioni, che determinerà il numero di squadre partecipanti alle coppe europee per l'edizione 2027/28
Quattro posti Champions 2027/28
1. Inghilterra 104.325
2. Italia 92.196
3. Spagna 86.171
4. Germania 83.402
5. Francia 75.891
Tre posti Champions 2027/28
6. Olanda 65.672
Due posti Champions 2027/28
7. Portogallo 63.266
8. Belgio 57.750
9. Turchia 48.125
10. Repubblica Ceca 46.075
11. Polonia 44.625
12. Grecia 43.712
13. Danimarca 39.356
14. Norvegia 38.587
15. Cipro 34.943
