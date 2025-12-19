Cruz: "Castro molto simile a Lautaro per la 'garra'. Bologna, resta te stesso e batterai l'Inter"

Nel corso dell'intervista all'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Julio Ricardo Cruz ha parlato di Santiago Castro e Lautaro Martinez, avversari questa sera in semifinale su Supercoppa Italiana: "Santi è cresciuto molto, moltissimo - ha commentato l'ex attaccante -. I due sono molto simili, soprattutto per la 'garra' che mettono, per la convinzione nel voler trascinare, anche per come riescono a vedere la porta, fermo restando che Lautaro ha molta più esperienza e si vede. Castro è più giovane, ha tempo per crescere e credo arriverà a essere un attaccante importante per l’Argentina".

Ma come può il Bologna battere questa Inter? Ecco la risposta del doppio ex: "Restando se stesso: il segreto è tutto lì - ha proseguito -. Contro la Juventus ha mancato in alcuni principi-base, fors’anche per la stanchezza accumulata fra campionato e Coppe. Questo Bologna ha un’identità forte e assodata: così i rossoblù sono riusciti a vincere partite importanti e anche la Coppa Italia, grazie alla quale è a Riad. E ha tantissimi giocatori bravi.

Orsolini è un punto cardinale, Immobile un grandissimo attaccante che vedrete colpirà al momento giusto, Bernardeschi si è ripreso e dentro una squadra che produce tanto, beh, il colpo buono da loro può sempre uscire",