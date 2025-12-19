La Ternana vuole far fuori Massimo Ferrero. Forti nuovo amministratore unico

La nuova governance della Ternana entra subito nel vivo, aprendo un dossier delicato sul piano societario. La nomina dell’amministratore unico rappresenta l’inizio di una linea di discontinuità chiara, con la proprietà determinata a fare luce sugli accordi ereditati dalla precedente gestione.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, il club rossoverde ha affidato a Fabio Forti, nuovo amministratore unico, il compito di rimettere ordine nelle pendenze societarie. Tra le priorità individuate dalla famiglia Rizzo, proprietaria della Ternana, c’è la volontà di chiudere il rapporto in essere con Massimo Ferrero, ex presidente della Sampdoria.

Nella nota diffusa da Forti viene spiegato che, su indicazione dell’azionista, sarà dato immediato mandato a uno studio giuslavorista per avviare la risoluzione del contratto stipulato dalla precedente amministrazione con Ferrero, accordo che – viene precisato – sarebbe stato sottoscritto senza che la proprietà ne fosse a conoscenza. Lo stesso Forti ha assicurato che il club aggiornerà con puntualità e precisione sugli sviluppi della vicenda.