Ufficiale Il Napoli saluta Mario Rui dopo 7 anni e mezzo: annunciata la risoluzione del contratto

Dopo sette stagioni da protagonista e sei mesi ai margini della squadra, Mario Rui mette la parola 'fine' alla sua esperienza al Napoli. Il terzino portoghese, classe 1991, con oltre 200 presenze in maglia azzurra, ha appena firmato la risoluzione consensuale del contratto, attualmente in scadenza a giugno 2026. L’accordo tra le parti è arrivato nei giorni scorsi e, come raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, oggi è stato formalizzato. Ora si attende soltanto il comunicato ufficiale. In questo modo, il giocatore sarà libero di cercare una nuova squadra già a partire dai primi giorni del 2025.

Questo il comunicato ufficiale del club azzurro: "La SSC Napoli e Mario Rui Silva Duarte comunicano di aver concordato di comune intesa la risoluzione dei contratti in essere a partire dal 30 dicembre 2024. Il Napoli ringrazia Mario Rui per l'impegno profuso negli anni trascorsi in maglia azzurra, augurandogli il meglio per il prosieguo della sua carriera".