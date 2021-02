Il Napoli si complica la vita nel finale: rosso per Koulibaly, azzurri in dieci uomini

vedi letture

Il Napoli, nonostante il vantaggio per 2-0, si complica la vita con Koulibaly: il senegalese frana su Letizia, per il direttore di gara non ci sono dubbi. Doppio giallo, la squadra di Gattuso affronterà gli ultimi dieci minuti in inferiorità numerica.

Segui la diretta testuale di Napoli-Benevento su TuttoMercatoWeb.com!