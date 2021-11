Il Napoli si prepara per la trasferta a Mosca: turnover obbligato per Luciano Spalletti

Il Corriere dello Sport, dopo il ko di San Siro contro l'Inter, fa il punto sul Napoli in vista della trasferta russa contro lo Spartak Mosca. Per Spalletti si prospetta una sorta di turnover obbligato, visti infortuni e assenze causa Covid: Osimhen è ko, Politano e Demme (oltre al giovane Zanoli) sono in isolamento. Qualche speranza esiste per il recupero di Manolas, in difesa potrebbe esserci spazio anche per Juan Jesus. In porta ci sarà Meret, a centrocampo Elmas e Lobotka, mentre davanti è ballottaggio aperto fra Dries Mertens e Andrea Petagna.