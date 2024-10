Il Napoli si può ancora nascondere? Ferrara: "Eh no, dopo questa prestazione..."

vedi letture

Nell'immediato post-gara di Milan-Napoli 0-2, Ciro Ferrara presente negli studio di DAZN ha così commentato il primato del Napoli. "La squadra di Conte può ancora nascondersi per la corsa Scudetto? Eh no, dopo questa prestazione... L'aver fatto questo tipo di partita pone giustamente il Napoli primo in classifica e sappiamo che è primo in classifica viene 'disturbato'. E' abbastanza normale, ma la forza di Antonio è quella di saper gestire certe situazione e sa che tutti gli metteranno gli occhi addosso. Ma lui in queste situazioni sa come si fa".

Questa la classifica aggiornata di Serie A dopo gli anticipi della 10^ giornata:

Napoli 25*

Inter 18

Juventus 17

Fiorentina 16

Atalanta 16

Udinese 16

Lazio 16

Milan 14

Torino 14

Bologna 12

Empoli 11

Roma 10

Como 9

Verona 9*

Cagliari 9*

Parma 8

Monza 8

Lecce 8*

Genoa 6

Venezia 5

* Una gara in più

(n.b. Bologna-Milan da recuperare)

Il programma della 10^ giornata di Serie A con relativa programmazione televisiva:

29/10/2024 Martedì 18.30 CAGLIARI-BOLOGNA 0-2

29/10/2024 Martedì 18.30 LECCE-HELLAS VERONA 1-0

29/10/2024 Martedì 20.45 MILAN-NAPOLI 0-2

30/10/2024 Mercoledì 18.30 EMPOLI-INTER DAZN

30/10/2024 Mercoledì 18.30 VENEZIA-UDINESE DAZN

30/10/2024 Mercoledì 20.45 ATALANTA-MONZA DAZN

30/10/2024 Mercoledì 20.45 JUVENTUS-PARMA DAZN/SKY

31/10/2024 Giovedì 18.30 GENOA-FIORENTINA DAZN

31/10/2024 Giovedì 20.45 COMO-LAZIO DAZN/SKY

31/10/2024 Giovedì 20.45 ROMA-TORINO DAZN