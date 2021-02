Il Napoli torna in silenzio stampa: nessun tesserato nel pre e nel post partita col Benevento

Dopo la parentesi Europa League, in cui i tesserati hanno parlato per rispettare le regole UEFA, il Napoli torna in silenzio stampa, indetto dopo la sconfitta della scorsa settimana contro l'Atalanta. Nessuna intervista dunque nel pre e nel post partita in occasione del derby col Benevento, conferenza stampa di Gattuso compresa.