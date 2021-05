Il Napoli vola con le sue ali: 35 gol dagli esterni, solo il Liverpool fa meglio in Europa

In casa Napoli sono pronti al decollo con le migliori ali, rendimento alla mano, in giro per l’Europa, scrive quest'oggi La Gazzetta dello Sport per evidenziare che gli esterni offensivi azzurri, Lorenzo Insigne, Hirving Lozano e Matteo Politano sommano insieme ben 35 gol.

Al top. Solo il Liverpool ha realizzato complessivamente un gol in più grazie ai 20 dell’egiziano Salah e agli 8 rispettivamente del senegalese Mané e del portoghese Diogo Jota. I tre azzurri di Rino Gattuso hanno segnato di più persino del City di Guardiola ormai a un passo del titolo in Premier e della finale di Champions. Vale a dire il meglio che si vede attualmente in Europa.