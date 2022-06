Il Napoli vuole fare un altro colpo in attacco: da Deulofeu a Barak, i nomi sul taccuino di Giuntoli

Dopo Kvaratskhelia, il Napoli ha in mente di fare un altro colpo in attacco. A scriverlo è Il Mattino, che elenca i nomi seguiti più di tutti: Gerard Deulofeu dell'Udinese, Federico Bernardeschi che si libera a zero dalla Juventus e Antonin Barak, più trequartista che esterno d'attacco, ma da considerare come eventuale rinforzo offensivo.