Il Newcastle non molla Thiaw: per il Milan può partire con 25-30 milioni

Il Newcastle insiste per arrivare a Malick Thiaw. Lo racconta oggi SportMediaset che spiega come il club rossonero, che di base non avrebbe idea di cedere il difensore tedesco, potrebbe aprire ad un addio già quest'estate di fronte ad una proposta considerata non rinunciabile.

Insomma l'ex Schalke, soprattutto dopo una stagione non proprio convincente al 100%, non è nella lista degli incedibili del club rossonero e proprio per questo secondo l'emittente di fronte ad una proposta da 25-30 milioni di euro ecco che potrebbe arrivare il via libera alla partenza verso la Premier League. Sembra essere invece da escludere la possibilità ventilata nei giorni scorsi di uno scambio con Trippier, col Milan che per la corsia destra ha individuato in Emerson Royal il profilo più adatto.

Le dirigenze di Milan e Newcastle hanno un canale aperto dalla scorsa estate, quando i Magpies strapparono Sandro Tonali ai rossoneri con una proposta extralarge da 80 milioni di euro. E quest'estate potrebbero tornare a fare spesa a Milanello, con appunto Thiaw nel mirino già da diverse settimane. La scorsa stagione, con la maglia del Milan sulle spalle, il classe 2001 ha messo insieme un totale di 30 presenze fra campionato, Coppa Italia ed Europa League.