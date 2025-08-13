Thiaw saluta il Milan: "Un onore indossare questa maglia, a San Siro sono cresciuto"

L'ormai ex difensore del Milan, Malick Thiaw,, dopo il trasferimento in Premier League al Newcastle ha affidato al proprio profilo Instagram un saluto ai tifosi del Diavolo ed al club rossonero.

Questa la sua lettera: "Dal momento in cui sono arrivato a Milano da ragazzo fino a quando me ne vado da uomo, questo club è stato una parte importante del mio percorso. Sono cresciuto non solo come calciatore, ma anche come persona, dentro e fuori dal campo. È stato un onore indossare questa maglia e giocare a San Siro. Grazie ai miei compagni di squadra, agli allenatori, allo staff e, naturalmente, a tutti i tifosi rossoneri per il vostro incredibile supporto. Con tutto il meglio

Il vostro Malick".

Nella giornata odierna parlando da nuovo giocatore del Newcastle dopo la firma ha anche ammesso che sarà un piacere per lui incontrare nuovamente sul percorso Sandro Tonali, con il quale ha giocato in rossonero: "Se ho parlato con lui? No, non ne ho avuto il tempo perché è andato tutto così veloce. Sono dovuto andare subito a Milano (domenica mattina, ndr) a preparare le mie cose in famiglia, quindi non ho ancora avuto il tempo. Ma naturalmente sarà un piacere parlare di nuovo con lui".