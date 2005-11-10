Il nuovo allenatore del Milan sarà probabilmente straniero: Rangnick vota Jaissle dell'Al Ahli

Ralf Rangnick è il candidato numero uno per diventare il capo dell'area sportiva del Milan. Le parti si sono viste a Vienna e l'incontro è andato molto bene. Si dovesse arrivare alla fumata bianca come sembra, sarà lui a dettare le linee guida per il nuovo allenatore e il favorito diventerebbe automaticamente Matthias Jaissle, 38enne che attualmente allena all'Al Ahli con un contratto fino al 2027. In passato era già stato accostato al Diavolo.

Ripercorrendo la carriera di Jaissle, ci si rende conto come non abbia ancora mai allenato una big. Il tedesco infatti, dopo aver fatto il vice allenatore nelle giovanili del Lipsia e nel Borndby, si è seduto sulle panchine del Salisburgo Under 18, del Liefering, del Salisburgo e dell'Al Ahli. Interessante come la sua media punti sia sempre stata altissima, ma è anche vero che è stato facilitato dalla poca competitività dei campionati in cui ha lavorato. Nel suo palmares annovera 2 campionati austriaci, una Coppa d'Austria, una Supercoppa Saudita e una AFC Champions League.