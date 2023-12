Il papà di Gatti: "Federico ammira Djokovic e la sua fame" E sulla fama di cattivo del figlio...

E' l'uomo del momento in casa Juventus. Con la rete realizzata contro il Napoli Federico Gatti sale a quota tre centri in stagione. Arrivato dalla gavetta, ha scalato tutte la categorie del nostro calcio fino ad arrivare in bianconero. Su di lui si è espresso il papà Ludovico che ai taccuini dell'edizione odierna di Tuttosport ha dichiarato: "Il segreto? La fame di Djokovic: lo ammira tantissimo, soprattutto perché non è mai sazio di vittorie".

Il padre del centrale bianconero ha poi spento le foci sulla fama di cattivo del figlio: "Persino uno come Scirea, che è stato un pilastro del calcio italiano, a volte doveva usare le maniere forti in campo. Ma tutto finiva lì. Oggi ci sono tante telecamere, ma io penso che la ferocia agonistica di Federico sia figlia dei suoi anni nei dilettanti: quando trovi uno più forte davanti fai di tutto per fermarlo. Se qualcuno lo accusa, non importa: mio figlio va avanti".