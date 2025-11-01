Il pari a reti inviolate di Napoli, il ko di Gosens, il ritorno di Jashari: le top news delle 22

Solo 0-0 tra Napoli e Como al Diego Armando Maradona, una gara intensa e tattica in cui a vincere è l’equilibrio. Gli azzurri ringraziano ancora una volta Milinkovic-Savic, protagonista assoluto con un rigore parato a Morata al 24’: per il serbo è il sesto penalty neutralizzato negli ultimi dieci, numeri che certificano uno stato di forma straordinario. "Nel secondo tempo c’è stato solo il Napoli, ma è stata una partita seria, di stampo europeo”, ha commentato Conte. Dall’altra parte Fabregas si è detto “soddisfatto, anche se resta il fastidio di non averla vinta”.

Nel frattempo, in casa Fiorentina, arrivano notizie meno positive. Il club viola ha reso noto tramite comunicato ufficiale che Robin Gosens ha riportato una lesione di primo grado del retto femorale della coscia sinistra dopo il problema accusato contro l’Inter. L’esterno tedesco ha già iniziato il percorso di recupero e sarà rivalutato durante la sosta. Un’assenza pesante per mister Pioli, che dovrà fare a meno di uno dei suoi leader nella delicata partita contro il Lecce e non solo.

Infine, le ultime dall'infermeria del Milan alla vigilia del big match contro la Roma: rientrano tra i convocati Jashari e Tomori, mentre resta out Santi Gimenez dopo il ko dell’ultima gara. Mister Allegri continua a pescare dal Milan Futuro e per la sfida ai giallorossi ha chiamato il giovane Castiello, che vestirà la maglia numero 38.