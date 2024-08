Ufficiale Il Parma piazza il colpo Mandela Keita: il comunicato della società emiliana

Il centrocampista Mandela Keita è ufficialmente un nuovo calciatore del Parma. Di seguito il comunicato diffuso questa sera dalla società emiliana: "Parma Calcio annuncia di aver acquistato dalla Royal Antwerp Football Club (Anversa) le prestazioni sportive di Mandela Keita a titolo definitivo. Centrocampista belga del 2002, Mandela ha delle caratteristiche di gioco ben precise: per contrasti e passaggi effettuati è ai vertici delle classifiche di specialità nel campionato belga. È anche il più giovane centrocampista del campionato belga dal 2021 a oggi con almeno 80 presenze raggiunte nel torneo. Nella sua carriera ha già raggiunto anche altri traguardi importanti: il debutto con la Nazionale del Belgio nella vittoria per 3-2 contro l’Austria (13 ottobre 2023) e l’esordio in Champions League. Un centrocampista che con l’Anversa ha al suo attivo 64 presenze complessive e un gol".

Queste le prime dichiarazioni di Mandela Keita da nuovo calciatore del Parma: "Sono molto felice di entrare a far parte di questo storico Club italiano. Mi è piaciuta la fiducia che mi ha dato il Parma Calcio e il progetto che mi hanno presentato. Darò il massimo per aiutare i miei compagni a raggiungere grandi risultati e spero di dimostrare le mie qualità anche ai tifosi del Club. Non vedo l’ora di iniziare. A presto e forza Parma!”

Queste invece le parole del direttore sportivo Mauro Pederzoli dopo l'acquisto di Keita: “Mandela Keita è un profilo internazionale di assoluto spessore e caratura. Il suo arrivo impreziosisce il mercato che è stato condotto dal nostro Club e rifinisce il contorno di una rosa che volevamo completare con specifiche caratteristiche. Siamo felici perché fra pochi giorni sarà a disposizione del nostro allenatore Fabio Pecchia e del suo staff, oltre che dei suoi compagni, siamo felici perché abbiamo trovato raggiunto l’accordo nelle ultime 24 ore prima della chiusura del mercato, in un’operazione che portavamo avanti da molto tempo”.