Il Parma sbaglia troppo, la Sampdoria è spietata: al Tardini è 0-2 all'intervallo

Primo tempo di calcio molto godibile al Tardini, dove la Sampdoria sta conducendo col risultato di 0-2 in casa del Parma. L'inizio della partita, però, è stato quasi totalmente a targa ducale con il vantaggio sfiorato ben due volte dalla squadra di D'Aversa: al 13' Colley salva la Sampdoria sulla linea di porta, dopo che Kucka aveva sfruttato una topica di Yoshida; poi è invece Audero a far lo stesso due volte su Gervinho, fermandolo prima con un riflesso che manda la sfera sul palo, e poi con un'uscita spericolata fuori area. La Samp, rimasta sul pareggio, a quel punto viene fuori e colpisce due volte nell'arco di pochi minuti. La prima al 25', quando sugli sviluppi di palla ferma Cornelius sbaglia nel rinvio, lasciando il pallone nella disponibilità di Yoshida: il giapponese ringrazia e, con freddezza, realizza il vantaggio. Un altro errore condanna poi il Parma a subire il raddoppio al 34': Ramirez scippa Hernani e serve Keita Balde, freddo a battere Sepe in diagonale. Il Parma a quel punto spinge, e meriterebbe di trovare almeno un gol se non fosse che Kucka, il principale autore di pericoli fino a quel punto, viene fermato nella sua corsa verso l'eurogol dalla traversa, che ferma il suo tiro da fuori area. Un Parma fin qui buono a livello di creazione e produzione offensiva sta pagando l'imprecisione dei propri avanti e qualche errore di troppo in fase difensiva: all'intervallo, al Tardini, è doppio vantaggio Sampdoria.