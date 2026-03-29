Milan, test in famiglia: sotto osservazione lo stato di forma di Gimenez e Loftus-Cheek

Santiago Gimenez e Ruben Loftus-Cheek potrebbero essere gli "acquisti" del Milan per il finale di stagione. Come riportato dal Corriere dello Sport, è andato in scena un allenamento congiunto tra prima squadra e Milan Futuro per testarne le condizioni fisiche. Entrambi sono reduci da un infortunio, ma sono pronti a mettersi a disposizione di allegri per le ultime giornate di campionato.

L’attaccante messicano si è già rivisto in campo tornando nel finale di Milan-Torino, mentre il centrocampista inglese sarà convocato in vista della trasferta partenopea contro il Napoli alla ripresa. In occasione del già citato test in famiglia contro il Milan Futuro, Loftus-Cheek ha giocato con un dispositivo protettivo alla mascella che aveva fratturato nello scorso febbraio dopo uno scontro di gioco violento con il portiere del Parma.

L'attenzione di Allegri era comunque più sulle condizioni di Gimenez, ritenuto dal tecnico la chiave offensiva della squadra per questo finale di stagione. Grazie al test contro l'Under 23, l'ex Feyenoord ha migliorato la sua condizione atletica. Da vedere poi se quanto verrà impiegato nel weekend di Pasqua in occasione del big match contro il Napoli.