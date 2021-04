Il piano Raiola per Haaland: oltre 1 milione a settimana, solo 3 club possono permetterselo

1 milione di sterline a settimana. Tradotto, 1 milione e 150 mila euro ogni 7 giorni. E' questo lo stipendio monstre che, scrive questa mattina il Daily Star, Mino Raiola starebbe chiedendo ai club interessati a Erling Braut Haaland. Una cifra enorme che lo porterebbe ad essere il giocatore più pagato del mondo, nonché il primo a raggiungere tali introiti settimanali. In Premier League il norvegese del Borussia Dortmund è ambito da Manchester City, Manchester United, Liverpool e Chelsea, in Spagna ci sono Real Madrid e Barcellona, in Francia il PSG. La valutazione del cartellino, in estate, sarà di 180 milioni di euro ai quali sommare appunto il milione abbondante a settimana di stipendio. Le squadre che possono permetterselo? Pochissime, secondo il tabloid. Nello specifico si tratterebbe di Real Madrid, Manchester City e PSG.