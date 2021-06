Il presidente del Crotone: "Ho liberato Cordaz per amore. Un giorno tornerà da dirigente"

vedi letture

Gianni Vrenna, presidente del Crotone, ha parlato a Tuttosport a proposito del passaggio di Alex Cordaz all'Inter: "Sono stato molto combattuto quando ho dovuto prendere questa decisione ma alla fine ha prevalso l'amore per il giocatore vista l'opportunità che gli era arrivata. Insieme abbiamo deciso di separarci solo momentaneamente. Lui rappresenta l'attaccamento alla nostra maglia, è come se se la fosse cucita addosso. Il fatto che si sia tatuato il simbolo di Kroton dimostra come si sia legato non solo alla squadra ma anche ai tifosi e alla città".