Il presidente di "Sport e Salute" Cozzoli: "Olimpico pronto per il pubblico. Anche per Mourinho"

Vito Cozzoli, presidente di "Sport e Salute", diramazione del Ministero dell'Economia che si occupa dello sviluppo dello sport in Italia, ha parlato a Tuttosport del pubblico all'Europeo e più in generale del pubblico negli stadi italiani: "Non ho mai avuto paura che Roma perdesse la possibilità di ospitare le sfide dell'Europeo. Abbiamo lavorato con grande sinergia con Uefa, Figc e Governo per mettere a disposizione l'Olimpico. Si tratta di uno stadio sicuro e avvincente, pronto anche a eventi straordinari come potrebbe essere la presentazione di Mourinho da parte della Roma. Se ce lo chiedono, noi siamo pronti". Il pubblico entro la fine della Serie A? "Spetta al Governo e al Cts ma se le tecnologie sono come quelle che permetteranno di vedere il pubblico all'Olimpico, non credo che ci sarebbero problemi".