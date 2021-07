Il primo obiettivo di Italiano: "Voglio che i giocatori della Fiorentina si divertano..."

vedi letture

Vincenzo Italiano si presenta come nuovo allenatore della Fiorentina: "Da quattro anni riesco a togliermi sempre belle soddisfazioni, riuscendo sempre ad andare oltre. Quest'anno vogliamo fare meglio rispetto allo scorso anno, l'obiettivo per quanto riguarda me e la squadra è ottenere innanzitutto una precisa identità. Nell'immediato, il mio obiettivo è veder crescere questi ragazzi e farli divertire, perché se non si aggiunge questa parola è la morte sportiva. Il mio primo obiettivo è sentir dire a più ragazzi della Fiorentina che si stanno divertendo, il mio obiettivo è questo. Poi le vittorie non le può garantire nessuno, ci sono fattori imponderabili".

Clicca QUI per la conferenza stampa integrale di Vincenzo Italiano.