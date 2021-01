Il primo titolo è una rivincita per lei? Pirlo: "Un trofeo non mi cambia nulla. Voglio vincerne altri"

Il primo trofeo è una rivincita per lei? "No, io lavoro dal primo giorno con lo stesso entusiasmo. So che se vinci sei bravo, altrimenti no. So che devo migliorare e crescere tanto, io così come la squadra. Vincere un trofeo non mi cambia niente, voglio vincerne altri", è stata la risposta in conferenza stampa di mister Andrea Pirlo dopo la vittoria della Supercoppa contro il Napoli e in vista della gara di domani col Bologna in campionato.