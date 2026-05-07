TMW Il punto sul possibile trasferimento di Alessandro Bastoni dall'Inter al Barcellona

Sarà il tecnico del Barcellona, Hansi Flick, a dare l'ultima parola sul trasferimento eventuale di Alessandro Bastoni al suo Barcellona. Perché il direttore sportivo portoghese Deco, leggenda del calcio lusitano e adesso deus ex machina delle trattative dei catalani al seguito delle idee e delle indicazioni del Presidente Joan Laporta, di fatto l'intesa col giocatore l'avrebbe pure trovata.

Fuori di forma e formula, ben sappiamo come funzionano mercato e trattative: il Barcellona ha sondato il terreno con l'entourage, Inter informata ma non direttamente contattata dai catalani, sul tavolo un ipotetico quinquennale al quale Bastoni non avrebbe detto di no. Giro di parole, spiegato in breve: il difensore dell'Inter è pronto a vestire la maglia del Barcellona. E allora? Giuseppe Marotta, Presidente nerazzurro, non nasconde l'interesse, spiega che "Bastoni è felice all'Inter" e mica mente. Bastoni è felice all'Inter, aprire a un'avventura altrove mica significa rinnegare o rifiutare o disdegnare il presente che si vive. Si chiamano strade e opzioni e opportunità.

E allora? Allora c'è che Flick stima e apprezza Bastoni ma prima del difensore mancino, che pur chiede, vuol capire se ci sia sul mercato un profilo 'più rapido' e ha messo come priorità il centravanti. Perché il domani di Robert Lewandowski resta incerto e più altrove che in Catalogna. Questione di priorità, mica di interesse confermato.