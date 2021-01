Il punto sulla Premier League - United ancora primo, accorciano Leicester e City

Giro di boa per la Premier League che nell'ultima di andata non sorprende per quanto riguarda i risultati. Pareggio a reti bianche con pochissime emozioni tra Liverpool e United, con i Reds che in campionato non hanno ancora segnato nel 2021 quando sono passate ormai tre gare. Vince e va a meno due dalla vetta il Leicester che batte in casa il Southampton grazie alle reti di Maddison e Barnes. Raggiunge la seconda posizione anche il City di Guardiola, che ha anche una partita in meno rispetto alle altre squadre e dunque potrebbe essere virtualmente capolista. Vince anche il Tottenham di Mourinho in casa del fanalino di coda Sheffield United grazie ai gol di Aurier, Kane e Ndombelè. Vince a fatica il derby di quartiere il Chelsea a Craven Cottage contro il Fulham in dieci per un tempo grazie alla rete di Mount. Ben cinque i gol al Molineux tra Wolves e West Bromwich Albion ma sono gli ospiti a spuntarla con il rigore della vittoria di Pereira. Perde senza segnare il Leeds di Bielsa che si fa sorprendere in casa dal Brighton, mentre il West Ham vince di misura in casa contro il Burnley. La sfida del monday night è tra Arsenal e Newcastle, rinviata invece Aston Villa-Everton.

I RISULTATI DELLA 19ESIMA GIORNATA

Wolverhampton-West Bromwich Albion 2-3

Leeds-Brighton 0-1

West Ham-Burnley 1-0

Fulham-Chelsea 0-1

Leicester-Southampton 2-0

Aston Villa-Everton rinviata

Sheffield United-Tottenham 1-3

Liverpool-Manchester United 0-0

Manchester City-Crystal Palace 3-0

Arsenal-Newcastle 3-0

LA CLASSIFICA

Manchester United* 37, Manchester City** 35, Leicester* 35, Liverpool* 34, Tottenham* 33, Everton** 32, Chelsea* 29, Southampton* 29, West Ham* 29, Arsenal* 27, Aston Villa****26, Leeds* 23, Crystal Palace 23, Wolverhampton 22, Newcastle** 19, Brighton 17, Burnley**16, Fulham**12, West Brom* 11, Sheffield United 5.

Ogni * asterisco corrisponde a una partita in meno.