Il rapporto Raiola-United, l'escalation di Bruno Fernandes. Quale futuro per Pogba?

Paul Pogba è destinato ad essere uno dei pezzi da novanta del mercato estivo. Il centrocampista francese, alla sua seconda parentesi al Manchester United, è al centro da più di un anno di voci sempre più insistenti circa un suo possibile addio. La pandemia iniziata un anno fa ha cambiato le carte in tavola, o molto più probabilmente posticipato il suo addio. La Juventus sogna il suo ritorno, ma non solo. A oggi questo è lo scenario:

QUALE FUTURO? - Il francese è sotto contratto fino a giugno 2022 dopo che lo United ha attivato la clausola di proroga di 12 mesi lo scorso ottobre. Il centrocampista preferirebbe cambiare aria ma non è così disperatamente come due anni fa dopo il suo litigio con Jose Mourinho. Il problema è trovare un club che possa permettersi di pagare il cartellino e il suo ingaggio, soprattutto a seguito della pandemia. Ha espresso il desiderio di andare in Spagna, in particolare il Real Madrid, ma non è da escludere un ritorno alla Juventus. Recentemente Mino Raiola ha detto che il tempo al Manchester United è scaduto e che non firmerà un nuovo accordo. Al momento, le due parti hanno deciso di ritardare i colloqui fino alla fine della stagione.

ESTATE 2021, IL GIOCATORE SARA' A SCADENZA - Il Manchester United si ritroverà ad essere sotto pressione per cedere il giocatore, se intende ricavare qualcosa. Non è da escludere la mossa del portare a scadenza il contratto in modo da avere ancora più soluzioni sul tavolo. A 29 anni Pogba sarebbe ancora un giocatore molto appetito.

IL SOSTITUTO È IN CASA - L'acquisto di Donny van de Beek non è casuale ma fatta proprio in ottica di una eventuale sostituzione proprio di Pogba in caso di offerta che soddisfi le parti. Col francese rimasto in squadra infatti l'olandese non ha trovato molto spazio.

IL RAPPORTO CON SOLSKJAER, IL RUOLO DI BRUNO FERNANDES - Il rapporto tra Pogba e il tecnico Ole Gunnar Solskjaer è decisamente migliore rispetto a quello con Mourinho. L'arrivo di Bruno Fernandes e l'impatto del portoghese, tuttavia, è stato sicuramente per il francese, costretto a giocare in posizione più arretrata. E lasciando le luci della ribalta a Bruno Fernandes, vero "10" della squadra. Pogba è stato utilizzato come centrocampista difensivo in un 4-2-3-1, o addirittura esterno, non il massimo per le sue qualità.

IL RUOLO DI RAIOLA - Il rapporto tra l'agente e il Manchester United non è certamente idilliaco. Raiola ha parlato molto di Pogba creando all'interno del club e allo staff tecnico un certo disagio. Del resto ora risulta complicato dichiarare che il giocatore è felice al Manchester United quando chi ne cura gli interessi afferma il contrario. La storia ha radici più profonde e risalgono ai tempi di Sir Alex Ferguson il quale si rifiutò si rifiutò di lavorare con Raiola quando Pogba lasciò lo United per la Juventus per la prima volta. E lo scozzese non ha mancato di apostrofare l'agente in modi decisamente poco lusinghieri.