Il retroscena di AS: Ancelotti-Real Madrid trattativa lampo dopo i no di Allegri e Pochettino

vedi letture

In Spagna c'è ovviamente grandissima attenzione al ritorno di Carlo Ancelotti sulla panchina del Real Madrid. Il quotidiano As, nella sua versione web, racconta i retroscena di quella che lo stesso Ancelotti ha definito come una "chiamata inattesa". In particolare, si legge, quella fra i Blanocs e il tecnico è stata una trattativa lampo, durata poche ore, anche se Ancelotti non era il piano A. E neppure il piano B. Subito dopo aver metabolizzato l'addio di Zidane, il primo nome sulla lista era quello di Massimiliano Allegri. Col livornese che ha firmato per la Juventus, i Blancos hanno pensato (ma mai affondato) ad Antonio Conte, prima di trattare il nome di Mauricio Pochettino. La permanenza al PSG ha però fatto saltare ancora i piani, da qui la virata, comunque decisa, su Carlo Ancelotti.