Il retroscena su Chivu: prima del Parma era a un passo dal ritorno in Romania

Retroscena di mercato de La Gazzetta dello Sport che riguarda Cristian Chivu. Il tecnico che ha condotto l'Inter alla conquista del suo 21° scudetto avrebbe potuto fare un altro percorso e non in Italia.

Prima di essere chiamato dal Parma, Chivu era stato molto vicino al CFR Cluj, squadra tra le più importanti di Romania. Il tecnico, che aveva da qualche mese lasciato il settore giovanile dell'Inter, si era incontrato col proprieatrio del club, Ioan Varga. Accordo che poi non si è trovato e a febbraio 2025 è arrivata la chiamata del Parma dove ha raccolto il testimone di Fabio Pecchia, conducendo gli emiliani alla salvezza. E da lì si è guadagnato l'Inter.