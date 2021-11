Il rinnovo di Pioli col Milan entro Natale: cifre e dettagli dell'accordo in via di definizione

Nella serata di ieri le parole di Stefano Pioli al premio Liedholm hanno fatto capire quanto il rinnovo del tecnico col Milan sia oramai ad un passo. E per la Gazzetta dello Sport la firma potrebbe arrivare entro la fine di novembre, certamente non oltre Natale. Per mettere tutto nero su bianco si aspetterà comunque il rientro di Ivan Gazidis da New York.

Le strade possibili e le cifre in ballo

Il Milan avrebbe la possibilità di prolungare unilateralmente fino al 2023 alle stesse condizioni economiche di oggi, 2 milioni più 500 mila euro di bonus Champions. Ma i vertici di Via Aldo Rossi non hanno intenzione di ricorrere a questa strada e quindi le trattative col suo rappresentante Gabriele Giuffrida sono già partite. La base di partenza è di 3 milioni netti più una consistente fetta di incentivi. La durata potrebbe essere fino al 2024, ma non è escluso neanche un triennale. Un'altra opzione è quella di un rinnovo annuale a 4 milioni netti. Dettagli che saranno discussi e sistemati in queste ore, con serenità. Perché a prescindere dalla formula, presto il Milan e Pioli si diranno nuovamente sì.