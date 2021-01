Il solito Cristiano Ronaldo, dopo un gol annullato a De Paul: Juve avanti 1-0 al 45'

Serve il solito Ronaldo per aprire la pratica Udinese, ma con quarantacinque minuti discreti al netto di qualche problemino difensivo.

Una Juventus che crea molto, riesce a chiudere l'Udinese nella propria metà campo ma rischia quando gli avversari partono in contropiede. Così il vantaggio bianconero al 45' sembra corretto, al netto di uno scambio Lasagna-De Paul che, al decimo minuto, porterebbe in vantaggio gli avversari se non ci fosse un intervento con la mano - giustamente fischiato - da parte dell'argentino. Per il resto la Juve riesce a trovare i modi per arrivare dalle parti di Musso, rischiando più volte il vantaggio, in particolare con un cross di Chiesa che pesca Ramsey: da pochi passi il gallese colpisce Musso.

L'anglosassone però si fa perdonare con l'assist a Ronaldo, saccheggiando palla proprio a De Paul. Il portoghese sovrasta De Maio per velocità, armando il destro e spedendo all'angolino per l'1-0. Poi ancora Musso evita guai peggiori ancora su Ramsey, volando sulla sua sinistra. Invece l'Udinese sfiora il pareggio con una girata di Lasagna, troppo debole per impensierire Szczesny.