Il tecnico della Fiorentina, Cesare Prandelli, ha fatto il punto sul mercato viola: il video

vedi letture

La filosofia e la logica degli obiettivi. "Non voglio scambi di scontenti", ha detto Cesare Prandelli, raccontando anche quello che è il trend di un gennaio diverso anche sotto il punto di vista delle trattative. Tante proposte per i calciatori della rosa della Fiorentina, da Kouamé a Duncan, da Lirola ad Amrabat, da Pulgar in poi, sarà un mese di rivoluzione per i gigliati. E questo è il punto di Prandelli nella conferenza di oggi nel video di TMW proposto in collaborazione con Sky Sport.