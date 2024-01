Il tennista Opelka laziale a sorpresa, lo sfottò alla Roma: "Annaffia er bonsai"

Un cuore biancoceleste nato a St. Joseph, Michigan. È quello che batte nel petto di Reilly Opelka, tennista statunitense attualmente alla posizione numero 17 del ranking ATP, che attraverso i propri social ha esultato, con uno sfottò molto italiano, per la vittoria della Lazio sulla Roma nel derby di Coppa Italia giocato ieri sera allo stadio Olimpico.

"Annaffia er bonsai". Questo il commento di Opelka, pubblicato sotto uno degli ultimi post diffusi su Instagram della Lazio. Il riferimento è al curioso trofeo estivo vinto dalla Roma nel 2019 dopo una vittoria ai tiri di rigore ai danni del Real Madrid: un alberello bonsai appunto, messo in palio per l'occasione dal Mabel Capital e diventato negli anni oggetto di scherno dagli avversari in riferimento al vuoto nel palmarès giallorosso tra il 2008 (ultima Coppa Italia vinta) e il 2023 (successo in Conference League).

Il tifo laziale di Opelka non è, in realtà, una novità. Il tennista, che nelle stories ha ulteriormente esultato ("Daje Lazio, romanista Mac and cheese") per il successo biancoceleste, già in passato aveva svelato la propria passione biancoceleste. In maniera, a dire il vero, molto sintetica: "Roma è la mia città preferita nel mondo e c’è una sola squadra nella Capitale".