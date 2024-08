Ufficiale Il Torino avvia il valzer dei portieri, Popa fa posto a Donnarumma e torna in Romania

Il Torino ha avviato ufficialmente il valzer dei portieri e per un Antonio Donnarumma già arrivato e ufficializzato, ecco che saluta un altro estremo difensore, arrivato l'estate scorsa ma mai impiegato dal club granata in una partita ufficiale. Si tratta di Mihai Popa (23 anni), per il quale è in programma adesso un ritorno in patria. Si trasferisce in prestito al CFR Cluj, di seguito il comunicato diramato dal Toro:

"Il Torino Football Club ha reso noto sul suo sito ufficiale di aver ceduto al Fotbal Club CFR 1907 Cluj, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2025, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Mihai Popa.

Il Torino saluta Popa con un cordiale in bocca al lupo per questa sua nuova esperienza professionale".