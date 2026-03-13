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Il Torino cala il poker con il Parma, finisce 4-1: le immagini più belle della vittoria granata
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Il Torino supera 4-1 il Parma nell’anticipo della 29ª giornata di Serie A e conquista tre punti importanti per la salvezza. I granata passano subito in vantaggio al 3’ con Giovanni Simeone, favorito da una grave incertezza di Suzuki, ma il Parma reagisce e pareggia al 20’ grazie al colpo di testa di Mateo Pellegrino su cross di Strefezza.
Nella ripresa la gara si decide nel giro di due minuti con due sfortunati autogol dei ducali: prima Delprato devia nella propria porta un tiro-cross di Che Adams, poi Keita ribadisce involontariamente in rete dopo una traversa colpita da Simeone. Nel finale Duvan Zapata chiude definitivamente i conti con un potente tiro dalla distanza per il 4-1.
Di seguito le immagini più belle della gara targate TMW.
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