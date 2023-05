Il Torino lancia la volata per l'ottavo posto: poker che inguaia lo Spezia. È 4-0 al "Picco"

Il Torino non si ferma e lancia la volata per l'ottavo posto. La squadra di Ivan Juric ha superato 4-0 lo Spezia al "Picco" inguaiando la formazione ligure. Gli Aquilotti di Leonardo Semplici ora devono attendere le sfide di Verona e Lecce per nutrire ancora speranze di salvezza.

Le scelte dei tecnici

Leonardo Semplici opta per il 3-5-2 con Gyasi e Nzola a formare il tandem offensivo mentre a centrocampo Esposito è coadiuvato da Bourabia ed Ekdal. Sulle fasce spazio ad Amian e Reca con Ampadu, Wisniewski e Nikolaou a proteggere la porta di Dragowski. 3-4-2-1 invece per Ivan Juric con Sanabria in attacco supportato da Vlasic e Miranchuk. A centrocampo confermatissimo il duo composto da Ilic e Ricci con Singo e Vojvoda sulle corsie laterali mentre in difesa davanti a Milinkovic-Savic spazio a Schuurs, Buongiorno e Rodriguez.

Autogol sfortunato di Wisniewski

Il primo sussulto è dei padroni di casa con un calcio di punizione di Esposito che supera la barriera ma il pallone non scende a dovere terminando alto sopra la traversa. Al quarto d’ora il legno lo colpiscono i granata con Miranchuk che si sistema il pallone sul mancino e fa partire una conclusione a giro deliziosa ma che termina sul montante a Dragowski battuto. Lo Spezia si rende pericoloso sui calci da fermo sempre con Esposito ma il suo destro a giro termina ancora alto. Il vantaggio granata arriva al 24’ sugli sviluppi di un corner di Ilic per Singo; la sua conclusione viene deviata da Wisniewski alle spalle di Dragowski. Al 33’ Buongiorno tocca Nzola in area di rigore, per Guida non ci sono dubbi ed indica il dischetto. Il direttore di gara torna sui suoi passi dopo essere stato richiamato dal VAR per un tocco di mano precedente di Gyasi su colpo di testa di Schuurs.

Ricci, Ilic e Karamoh chiudono il match.

La ripresa si apre con un tocco di Vlasic per l’inserimento centrale di Vojvoda. Il terzino granata sterza sul destro e fa partire una conclusione che impatta sul palo alla sinistra di Dragowski. Lo Spezia attacca a testa bassa alla ricerca del pareggio e all’undicesimo Gyasi torva la sponda giusta per l’accorrente Nikolaou ma la sua conclusione viene respinta da Milinkovic-Savic. Alla mezz’ora i granata ingranano la quarta e vanno in gol con Ricci che riceve un assist di Vlasic e supera Dragowski per il raddoppio della formazione di Ivan Juric. I liguri subiscono il colpo e pochi istanti più tardi capitolano ancora con Ilic che riceve sempre da Vlasic e insacca la rete che vale il 3-0 e ammutolisce definitivamente il pubblico del “Picco”. Nel finale c’è tempo per una rete annullata a Nzola per una posizione irregolare di Bastoni, abile comunque nell’assist e per il poker realizzato sul triplice fischio da Karamoh.

