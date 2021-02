Il Torino sbanda, l'Atalanta infierisce: 3-0 al 21', fa festa anche Muriel

Luis Muriel chiude già virtualmente i conti al Gewiss Stadium di Bergamo. Magia di Ilicic, che trova il colombiano in mezzo a due difensori avversari; la prima conclusione è respinta da Sirigu, che non può nulla sul successivo tap-in dell'attaccante di casa. Tre a zero dopo appena 21', match in cassaforte per la Dea.