Il VAR annulla il vantaggio del Cagliari, è 0-0 al 45'. Poche emozioni alla Dacia Arena di Udine

Primo tempo avaro di emozioni alla Dacia Arena e 0-0 quasi inevitabile. Udinese e Cagliari giocano con il freno a mano tirato: la squadra di Semplici fa la partita mentre i padroni di casa, orfani dello squalificato De Paul, pensano solo a restare compatti e a subire il meno possibile, tentando qualche timida sortita offensiva. L'occasione migliore capita a Leonardo Pavoletti dopo 5': l'attaccante in tap-in colpisce un clamoroso palo da due passi. Dall'altra parte è Pereyra a scuotere di tanto in tanto i compagni, con Stefano Okaka che lotta contro i centrali rossoblù. Nel finale ci prova Radja Nainggolan con una percussione centrale, ma il sinistro del belga è strozzato e non centra la porta. Poco dopo annullato con il VAR un bel gol di Joao Pedro per un fallo precedente di Marin su Forestieri. Pari al 45', ripresa tutta da vivere.