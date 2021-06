Ilary Blasi: "Mourinho alla Roma? Lui o Peppino Di Capri per me è la stessa cosa"

Nel corso della lunga intervista rilasciata oggi a Fq Magazine, Ilary Blasi, moglie di Francesco Totti ha commentato con una battuta l'arrivo di Mourinho sulla panchina romanista: "Se viene Mourinho o Peppino Di Capri per me è la stessa cosa (ride). Sicuramente a livello mediatico è una bomba, a livello calcistico non lo so. Già seguivo poco quando Francesco giocava, figuriamoci adesso".