Ufficiale Iling Junior lascia il Bologna: interrotto il prestito, l'Aston Villa lo gira in Championship

La scorsa estate Samuel Iling Junior lasciò la Serie A per qualche settimana, trasferendosi dalla Juventus all'Aston Villa nell'ambito dell'affare Douglas Luiz. Poi, però, tornò subito in Italia, girato in prestito al Bologna. Adesso l'esterno offensivo classe 2003 saluta anche la squadra di Vincenzo Italiano e torna in Inghilterra. Non all'Aston Villa, ma al Middlesbrough in Championship, con cui giocherà ancora in prestito fino al termine di quest'annata.

Questo il comunicato ufficiale con cui l'Aston Villa ha annunciato l'interruzione del prestito di Iling Junior al Bologna e il nuovo prestito del giocatore al Middlesbrough: "L'Aston Villa può confermare che Samuel Iling-Jr è stato richiamato dal prestito al Bologna e si unirà immediatamente al Middlesbrough per il resto della stagione".