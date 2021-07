Immobile campione d'Europa: dai pianti a Wembley allo sfogo social. E l'errore di Sky...

I pianti sull'erba inglese di Wembley per lo storico trionfo, la sfogo rabbioso sui social dopo le tante critiche ricevute. "Dalle strade di una piccola cittadina in provincia di Napoli al tetto d’Europa. Quando devi sognare fallo in grande a volte si avvera tutto quello che desideri con tutto te stesso", ha scritto Immobile su Instagram nella notte dopo la vittoria sull'Inghilterra.

Il Ciro che torna a Roma come re d'Europa è un ragazzo euforico, perché consapevole di aver scritto una pagina di storia del calcio italiano, ma anche un ragazzo scosso. E con tanta voglia di rivalsa nei confronti di chi, durante il mese dell'Europeo, non ha perso occasione per attaccarlo. "Vita mia i sogni si avverano. Contro tutto e tutti, siamo i campioni d'Europa. Si attaccano al caz** tutti", ha scritto su Instagram rispondendo a un commento della moglie Jessica, che gli aveva detto: «Noi sappiamo tutto». E poi ancora: "In un anno Scarpa d'oro e campione d'Europa: voi continuate a parlare, io continuo a vincere". Non ha dimenticato le accuse e le contestazioni, Ciro, per le sue prestazioni poco brillanti. Così dopo la notte di Wembley è esploso, esternando tutto lo stress accumulato in un mese di ritiro a Coverciano.

Legittime le critiche costruttive, meno quelle prevenute. Perché è vero che non ha fornito le sue migliori prove, anche se è oggettivo che il suo modo di giocare è incompatibile con il tipo di calcio della Nazionale (avrà ricevuto palla in profondità al massimo due volte in tutto il torneo). Ma è altrettanto vero che Immobile è stato importante per l'equilibrio dello squadra, senza dimenticare i due gol segnati contro Turchia e Svizzera (più l'assist a Insigne all'esordio e la traversa negli ottavi contro l'Austria). Eppure, era sempre colpa di Ciro se l'Italia non girava alla perfezione. Ad aggiungere tensione, l'errore di Sky che in diretta tv ha mostrato il suo numero di telefono, costringendo Ciro a cambiarlo in maniera repentina. Ora almeno venti giorni di vacanza, ha bisogno di riposo fisico e mentale, prima di tornare alla Lazio per conoscere mister Sarri.