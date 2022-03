Immobile e Luis Alberto, all'intervallo un'ottima Lazio è a +2 sul Cagliari

Un'ottima Lazio conduce contro il Cagliari dopo i primi 45 minuti della sfida dell'Unipol Domus. Sono proprio i biancocelesti a partire meglio, subito molto aggressivi sui portatori di palla del Cagliari. La prima occasione capita sui piedi di Immobile, che controlla un cross di Marusic dalla sinistra ma dall’interno dell’area di rigore non trova la porta. Poco dopo ci prova Felipe Anderson, imbeccato dal capitano della Lazio, ma che con il sinistro strozza la conclusione e regala la sfera a Cragno. La squadra di Sarri spinge sull’acceleratore e dopo 18 minuti sblocca la partita con capitan Immobile: Luis Alberto calcia da fuori dopo una bella azione personale, Altare respinge tra le proteste dei biancocelesti che chiedono un tocco con il braccio. Per Maresca non c'è nulla, ma poco dopo viene richiamato al monitor dal VAR, che evidenzia il braccio galeotto del centrale del Cagliari. Maresca torna sui suoi passi e concede il penalty, realizzato da Immobile che spiazza Cragno con il destro.

Lazio in controllo, Luis Alberto raddoppia

Il gol galvanizza ancor di più la Lazio, che prosegue a spingere per trovare il raddoppio. Un ispirato Luis Alberto mette in porta Milinkovic-Savic, battendo rapidamente una punizione, ma il colpo di testa del serbo non trova la porta. I biancocelesti continuano a dominare e proprio nel finale di primo tempo trovano il raddoppio con uno scatenato Luis Alberto: lo spagnolo conclude da due passi un contropiede perfetto della squadra di Sarri, nato proprio da una giocata dello spagnolo che mette in movimento Immobile. L'attaccante serve Felipe Anderson che, entrato in area, scarica in mezzo per il 10, bravo a seguire l'azione e a ribadire in rete. Dopo due minuti di recupero si conclude la prima frazione, che vede meritatamente avanti la squadra di Sarri.

