In casa Inter ora è tutto legato all'incontro Conte-Zhang. Il tecnico chiede risposte per rimanere

Tutto passa, inevitabilmente, dall'incontro delle prossime ore fra Antonio Conte e Steven Zhang. Il tecnico dell'Inter, dopo la festa Scudetto di ieri, è pronto a tornare coi piedi sulla terra per riprendere contatto con la realtà. Nonostante il prestito da Oaktree di oltre 250 milioni di euro, i problemi finanziari dell'Inter non sono risolti. Sono rimandati, questo sì. Ma del futuro non può esserci ancora certezza. E proprio su questo punto insisterà Antonio Conte. Al simposio saranno presenti anche i dirigenti, oltre che tecnico e presidente, e tutti chiederanno più o meno la stessa cosa: quali sono i progetti a medio e lungo termine dell'Inter? I big della rosa potranno restare o saranno da mettere in conto almeno 1-2 sacrifici eccellenti nell'ottica dell'autofinanziamento? E ancora: saranno possibili acquisti per mantenere alta la competitività, restando al top in Italia e cercando di competere in Europa, o ci si dovrà accontentare di qualche ritocco marginale?

Domanda non certo scontate, a cui Conte attende trepidante risposte. Perché l'ex ct andrebbe avanti più che volentieri, soprattutto in questa stagione si è calato perfettamente nei piani del tecnico-condottiero del rilancio nerazzurro. Ma per proseguire, nonostante il contratto di un altro anno, chiede garanzie. Chiede di non fare passi indietro e possibilmente di farne qualcuno in avanti. Altrimenti le strade potrebbero realmente dividersi. Ad oggi si respira un cauto ottimismo circa il suo terzo anno nerazzurro. Ma tutto passerà dall'incontro, fra oggi e domani, con Steven Zhang.