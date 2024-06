TMW Incontro interlocutorio tra Lazio e Udinese: Lotito offre 18 milioni per Samardzic

Come previsto, è andato in scena oggi il summit tra le dirigenze di Lazio e Udinese per parlare del centrocampista Lazar Samardzic, in uscita dall'Udinese e obiettivo di tante big, in particolare i biancocelesti.

Al momento c’è distanza sulle cifre. La Lazio offrirebbe circa 18 milioni, ma per l'Udinese non sono abbastanza. Si continua a trattare, Lotito è intenzionato a rafforzare il modo consistente un centrocampo che ha perso Milinkovic-Savic e Luis Alberto nel giro di dodici mesi.

La Lazio segue da vicino il centrocampista serbo classe 2002 che in estate potrebbe lasciare l’Udinese. Dopo due sessioni di mercato che lo hanno visto protagonista, Samardzic ora può veramente lasciare Udine e la Lazio fa sul serio. I biancocelesti sono alla ricerca di un numero 10 che possa prendere il posto di Luis Alberto. Lo spagnolo lascia uno buco importante nella rosa laziale e c’è bisogno di qualità da inserire in un centrocampo solido come quello a disposizione di Baroni. Manca l’elemento di fantasia, quel creatore di gioco che potrebbe essere Samardzic. Il serbo si aggiunge ai nomi di Dele-Bashiru e Stengs, forse i due principali obiettivi per la trequarti insieme allo stesso Samardzic. Il trequartista dell’Udinese è alternativo a quello dell’olandese del Feyenoord, mentre invece per Dele-Bashiru si andrà avanti a prescindere da Samardzic o Stengs.