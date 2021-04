Incredibile all'Etihad: dopo il fischio finale Haaland firma un autografo... al guardalinee

Un episodio curioso e controverso si è consumato nell'immediato dopo-gara di Manchester City-Borussia Dortmund, match che ha visto trionfare gli inglesi per due reti a uno. Le telecamere nel tunnel dell'Etihad hanno pizzicato uno degli assistenti di Hategan, fischietto romeno designato per la gara di stasera, chiedere un autografo a Erling Braut Haaland. Gesto lecito o fuori luogo, considerando tempismo e contesto? In calce le immagini dell'accaduto, che stanno già facendo il giro del web.

A referee’s assistant should not be asking a player for autographs after a match in the tunnel as happened with Haaland.

UEFA won’t want to see this surely pic.twitter.com/nA94n3k27W

— Rob Harris (@RobHarris) April 6, 2021