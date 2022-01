Infortunio Chiesa, il messaggio dell'Inter: "Ti aspettiamo presto per altre grandi sfide"

Il grave infortunio di Federico Chiesa ha colpito la Juventus e più in generale tutto il calcio italiano. Fra le prime società ad inviare il proprio incoraggiamento al giocatore c'è l'Inter, che tramite i social ha mandato un messaggio di vicinanza al talento bianconero: "In bocca al lupo Federico Chiesa, ti aspettiamo presto in campo per altre grandi sfide^", è l'augurio dei nerazzurri.