Insigne e il Napoli, il rinnovo si avvicina: nuovo incontro con l'agente del giocatore

E' in scadenza di contratto, ma non pensa di andar via. Ad ascoltare le parole di Lorenzo Insigne in conferenza stampa ci si accorge della sua volontà di restare, di metter fretta ad Aurelio De Laurentiis, da cui si aspetta una mossa presto. Non immagina un futuro lontano da Napoli, il capitano, a maggior ragione dopo l'incontro avvenuto prima della sfida con la Juventus tra il suo agente Vincenzo Pisacane e il patron azzurro. Non solo: intercettato da Calciomercato.it, l'agente è di nuovo a colloquio con De Laurentiis per discutere nuovamente i contorni del contratto del trequartista.