Insigne flop, Il Mattino: "Il capitano in lacrime fa il giro della rete"

A fine partita Lorenzo Insigne è stato inquadrato in lacrime dalle telecamere Rai. "Il capitano azzurro fa il giro della Rete", titola Il Mattino. "Un rigore sbagliato che avrebbe potuto cambiare la gara, ma un finale amaro dopo la sconfitta in Supercoppa. Lorenzo insigne è stato il protagonista di questo Napoli, nel bene e nel male, il capitano che non ha saputo tirare fino in porto la nave azzurra. E nel finale di gara si è lasciato andare all'emozione forte e alla delusione. Da qui le lacrime del numero 24, rincuorato solo dai compagni prima della cerimonia di premiazione per la seconda squadra classificata".