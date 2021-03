Inter, 113 anni di storia. Colonnese: "Il primo giorno alla Pinetina me la feci sotto..."

Francesco Colonnese, ex difensore fra le altre dell'Inter, ha parlato a Radio Nerazzurra della sua avventura alla Pinetina (dal '97 al 2000) e della squadra di Conte che si è ritrovata in vetta alla classifica con un vantaggio di 6 punti : "Il mio primo giorno all'Inter? Me la feci sotto... Arrivare in quello spettacolo che è la Pinetina, vedere già all'epoca com'era, mi ha fatto capire subito che era una cosa grande, che l'Inter era una squadra di livello mondiale e che avrei dovuto dimostrare di essere all'altezza. Ho avuto paura di non esserlo, ma allo stesso tempo avevo convinzione e concentrazione per dare il massimo visto che l'Inter è qualcosa di unico. La squadra e il gruppo di oggi? Conte è stato aiutato da 4-5 giocatori che fanno gruppo: penso ad Handanovic, Lukaku, Brozovic, Skriniar... sono questi che tengono la barra dritta, se qualcuno va fuori dagli schemi lo riprendono. Come è cambiata l'Inter di Conte? Dopo l'eliminazione dalla Champions l'Inter ha iniziato a giocare così: un calcio più coperto che sfrutta le qualità del gruppo. Ha una difesa solida, che sulle distanze corte è imbattibile. Dopo l'eliminazione col Real Madrid, persa perché andava ad attaccare alta, l'Inter ha cambiato. Con 11 uomini dietro la linea della palla e le ripartenze l'Inter è cresciuta perché ha capito che Lukaku, Lautaro, Barella e Hakimi hanno gamba per fare anche 50 metri di corsa".