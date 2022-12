Inter, 5 milioni per lo sponsor di manica da EBay. Digitalbits resta senza pagare

5 milioni a stagione per l'Inter arriveranno dal nuovo sponsor di manica, ovvero EBay che era già partner del club come piattaforma ufficiale di vendita online. Resta invece aperta la questione legata al main sponsor, visto che Digitalbits non ha pagato quanto dovuto e dunque, probabilmente a fine anno, verrà interrotto l'accordo che gli sta permettendo di campeggiare sulle maglie nerazzurre dopo anni di accordo con Pirelli. A riportarlo è La Repubblica.