Inter, 8 ko in 26 giornate di campionato. Solo due volte peggio: mai in Champions

Sesto ko in trasferta, ottavo in assoluto in questo campionato per l'Inter. Come evidenziato da Opta, soltanto in due occasioni i nerazzurri a questo punto della stagione: 11 nel 2011/2012 e 10 nel 1998/1999. Per completezza, nel primo caso - anno iniziato con Gasperini, proseguito con Ranieri e Stramaccioni - l'Inter chiuse al sesto posto. La seconda, invece, è rimasta alle cronache come la stagione dei quattro allenatori (Simoni, Lucescu, Castellini e Hodgson), conclusa all'ottavo posto in classifica.